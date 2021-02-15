Отсутствие транша МВФ в этом году не станет катастрофой – Гетманцев Украине будет намного труднее пройти 2021 год без транша от Международного валютного фонда. Однако отсутствие транша в этом году не станет катастрофой для страны. Об этом во время брифинга заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.



По его словам, сейчас сотрудничество с МВФ продолжается.



"Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность", - сказал Д.Гетманцев.



При этом нардеп назвал отрицательным результатом провал переговоров с миссией МВФ.



"С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - добавил Д.Гетманцев.



Он отметил, что сейчас стороны признали, что им необходимы дополнительные консультации.



Напомним, миссия МВФ завершила свою работу в Украине 12 февраля. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.



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