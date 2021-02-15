Зверь с Востока-2 опустошает газовые хранилища Европы Холодный фронт, получивший название "Зверь с Востока 2" по аналогии с легендарным похолоданием трехлетней давности, продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе.



Неделю назад Европу накрыла волна холода и снегопадов, пришедшая со стороны России и Скандинавии. Минимальное значение температуры было зафиксировано тогда в понедельник, 8 февраля. Но если в последующие дни дневная температура росла, ночные морозы до конца недели оставались на уровне ниже минус 10 градусов Цельсия.



По данным портала Gas Infrastructure Europe, на утро воскресенья, 14 февраля, хранилища были заполнены уже на 42,65%, что на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. "Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в Европе в текущем году", - прокомментировала тенденцию в прошлый понедельник сама российская компания.



Запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 34,17%, в Австрии - до 45,28%, Чехии - 41,08%, Польше - 52,27%, Франции - до 30,07% (минимальный уровень среди стран региона), на Украине - прошли экватор и опустились до 48,64%.



Польская PGNiG сообщила, что 8 февраля был поставлен новый рекорд суточных поставок газа потребителям республики - 82 млн куб. м (921 ГВт.ч); предыдущий был зафиксирован совсем недавно, 18 января (81 млн куб. м или 911 ГВт.ч).



С 8 февраля отбор газа из "подземок" Европы вышел на стабильный уровень в миллиард кубометров в сутки. В субботу, 13 февраля, отбор немного сократился (на выходных спрос всегда несколько снижается) - однако, судя по прогнозу погоды, высокий уровень отборов газа может сохраниться еще в воскресенье и понедельник.



Во вторую неделю февраля, самую холодную неделю года, Европа уже в полтора раза нарастила использование газа из резервуаров терминалов по приему сжиженного природного газа. Пик потребления СПГ пришелся на четверг, 11 февраля, когда терминалы СПГ отдали в сеть максимальный объем с мая прошлого года. Наибольший вклад в этот прирост внесли сильно зависящие от СПГ Великобритания и Испания, а также Нидерланды (где прием газа с терминала в январе падал почти до нуля).



Одновременно наблюдается многократный рост поставок СПГ из США в европейский регион. По данным агентства Bloomberg, в целом в феврале на северо-запад Европы ожидается прибытие 14 газовозов из Штатов: 10 в Великобританию и 4 партий на континент. В январе только три газовоза из Америки пришли на северо-запад Европы: два в Великобританию, один причалил в Роттердаме и был перегружен для поставки в другом направлении.



Ожидания увеличения притока СПГ в Европу сглаживают влияние погодного фактора на спотовую цену газа в Европе. На голландской TTF цена газа с поставкой в понедельник снизилась до 221 долл. за тысячу кубометров после максимума для текущего месяца в 259 долл. с поставкой 9 февраля (этот пик пришелся на первый удар "Зверя с Востока 2").



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