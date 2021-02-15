Японские металлурги поделились видением достижения нулевых выбросов

Японская сталелитейная промышленность смело возьмется за достижение нулевого уровня выбросов углерода при производстве металлопродукции, заявили в Японской федерации черной металлургии.
Федерация недавно сформулировала "Базовую политику японской сталелитейной промышленности в отношении углеродно-нейтрального баланса Японии к 2050 году".
Основной упор Япония будет делать на водородные технологии, отмечая, что производство стали с восстановлением водородом - это доменный метод, которым люди овладели за тысячи лет до возникновения проблемы с выбросами.
Федерация подчеркнула, что японская промышленность в процессе перехода не должна оказаться в невыгодном положении в международной конкуренции, включая быстрое устранение высоких цен на электроэнергию.
Японские металлурги выступили против внедрения мер льготного ценообразования, заявив, что подобные практики препятствует инновациям и лишают предприятия ресурсов для разработки технологий и капиталовложений.