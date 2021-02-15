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Несмотря на отказ, работа с МВФ была продуктивной – Шмыгаль

15.02.21 12:12 , Бизнес Цензор
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Правительство Украины считает конструктивным сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), несмотря на то, что по итогам длившихся два месяца переговоров не смогло договориться о выделении очередного транша по программе stand-by. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в сети Facebook.

"Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты", – написал Д.Шмыгаль.

"За время работы виртуальной миссии мы очертили круг вопросов, по которым мы продолжаем конструктивный диалог. Этот вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе stand-by", – добавил премьер.

Как сообщалось, перед визитом миссии МВФ в Украину Д.Шмыгаль прогнозировал, что страна получит очередной транш Фонда в феврале-марте 2021 года.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украие в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. Неделю назад работа миссии продлена на 7-10 дней.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл., третьего – 560 млн долл. и заключительного четвертого – 980 млн долл. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

МинПром

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