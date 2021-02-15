В России заявили, что санкции США не помешают достроить Северный поток-2 Проект строительства газопровода "Северный поток- 2" будет реализован, несмотря на попытки США затянуть его реализацию, считает вице-премьер РФ Александр Новак.



"Мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен", - сказал А.Новак в программе на канале "Россия 1".



Вице-премьер подчеркнул, что "Северный поток - 2" - это коммерческий проект, который реализуется, прежде всего, иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из РФ. Он указал, что создано совместное предприятие, которое на более чем 95% реализовало этот проект.



"Этот проект полностью соответствует европейскому законодательству, здесь просто есть такая конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, то есть, по сути дела, это нерыночные методы конкуренции. А если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, они заинтересованы в реализации этого проекта", - подчеркнул А.Новак.



В США заявляют, что санкции - лишь один из инструментов влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода. Госдеп намерен обсуждать тему газопровода с союзниками и партнерами и убеждать их, что "Северный поток 2" является невыгодным им проектом.



Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал не допустить завершение реализации проекта газопровода "Северный поток 2", назвав его проектом, который "могут начать использовать в интересах агрессивной политики России".



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