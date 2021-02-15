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Украине нужно восстанавливать территории пострадавшие от военных действий - Магомедов

15.02.21 11:33
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Украина должна начать восстанавливать те территории на Донбассе, которые пострадали от военных действий, и находятся под ее контролем. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Пусть наши союзники нам помогают в этом, мы будем только рады приветствовать их помощь. Это будет мощный сигнал жителям неподконтрольных территорий, что мы руководствуемся благими намерениями в вопросах возвращения людей и территорий", - сказал он.

Нардеп напомнил, что на днях состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали войну на Донбассе. Совбез был созван по инициативе России. По словам постпреда РФ в ООН Небензи, Украина должна ответить на два вопроса: "как именно Украина планирует мирным путем решить конфликт, и каким Украина видит будущий особенный статус Донбасса в составе Украины".

М.Магомедов подчеркнул что Россия всячески блокирует разрешение конфликта, но ухитряется обвинять в этом Украину на всех доступных площадках.

"На заседании Совбеза ООН стороны сделали заявления. И нужно отдать должное США и Европе, которые однозначно назвали Россию агрессором и призвали покинуть территорию Украины. Мы снова увидели, что союзники у нас есть. Но даже ужесточение риторики со стороны США, Франции и Германии никаким образом не влияет на Россию, от которой зависит восстановление мира на востоке Украины", - сказал он.

"Шесть лет на всевозможных площадках мы ищем пути мирного урегулирования - в ООН, в ПАРЕ, в Минске, в Н4. Эти переговоры помогают сдерживать конфликт. Но они нас совсем не приближают к окончанию войны и возвращению наших территорий. А в последнее время, кажется, что даже, наоборот, тормозят. Если на протяжении шести лет мы не достигли результатов, то наивно полагать, что ситуация измениться в обозримом будущем", - отметил М.Магомедов.

МинПром

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