Украине нужно восстанавливать территории пострадавшие от военных действий - Магомедов Украина должна начать восстанавливать те территории на Донбассе, которые пострадали от военных действий, и находятся под ее контролем. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Пусть наши союзники нам помогают в этом, мы будем только рады приветствовать их помощь. Это будет мощный сигнал жителям неподконтрольных территорий, что мы руководствуемся благими намерениями в вопросах возвращения людей и территорий", - сказал он.



Нардеп напомнил, что на днях состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсуждали войну на Донбассе. Совбез был созван по инициативе России. По словам постпреда РФ в ООН Небензи, Украина должна ответить на два вопроса: "как именно Украина планирует мирным путем решить конфликт, и каким Украина видит будущий особенный статус Донбасса в составе Украины".



М.Магомедов подчеркнул что Россия всячески блокирует разрешение конфликта, но ухитряется обвинять в этом Украину на всех доступных площадках.



"На заседании Совбеза ООН стороны сделали заявления. И нужно отдать должное США и Европе, которые однозначно назвали Россию агрессором и призвали покинуть территорию Украины. Мы снова увидели, что союзники у нас есть. Но даже ужесточение риторики со стороны США, Франции и Германии никаким образом не влияет на Россию, от которой зависит восстановление мира на востоке Украины", - сказал он.



"Шесть лет на всевозможных площадках мы ищем пути мирного урегулирования - в ООН, в ПАРЕ, в Минске, в Н4. Эти переговоры помогают сдерживать конфликт. Но они нас совсем не приближают к окончанию войны и возвращению наших территорий. А в последнее время, кажется, что даже, наоборот, тормозят. Если на протяжении шести лет мы не достигли результатов, то наивно полагать, что ситуация измениться в обозримом будущем", - отметил М.Магомедов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



