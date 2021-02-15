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Прекращение торговой войны между ЕС и США будет выгодно для украинских металлургов - Магера

15.02.21 11:21
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Украинским металлургам выгодно, чтобы США и ЕС отменили взаимные пошлины на сталь. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Это позволит увеличить поставки украинской стали как на американский, так и европейский рынок. Если Украина сумеет добиться пересмотра Соглашения об ассоциации и смягчения ограничений на импорт украинской стали в ЕС, отечественные меткомбинаты смогут увеличить объемы экспорта стали", - сказал он.

С.Магера напомнил, что в 2018 году, руководствуясь разделом 232 закона "О расширении внешней торговли", 45-й президент США Дональд Трамп подписал решение о введении импортных пошлин на сталь. Это было сделано по просьбе американских металлургических компаний с целью защиты внутреннего рынка.

Эксперты считают, что это решение принесло экономике Соединенных Штатов больше вреда, чем пользы. В выигрыше остались только металлурги, но остальные отрасли, особенно металлоемкие, проиграли из-за выросших цен. Кроме того, решение Администрации Трампа запустило цепную реакцию протекционизма. После США, аналогичные меры приняла ЕС и другие регионы.

Пошлины на ввоз стали привели к значительному росту цен на нее в США. У местных промышленников начались проблемы с дефицитом сырья и поставками. Особенно остро встала проблема нехватки стали после того, как власти Соединенных Штатов запустили масштабную программу помощи бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений.

Промышленники получили льготное финансирование и хорошие заказы, но у них просто не хватает сырья, чтобы удовлетворить растущий спрос. Если проблему не решить в обозримом будущем, то в американском промышленном секторе может возникнуть новый виток кризиса, связанного с дефицитом стали.

Коалиция американских производителей и потребителей металла (CAMMU) и Американский институт цепочки поставок металлов (AMSCI) обратились к президенту США Джо Байдену с призывом отменить импортные пошлины на сталь. Представители бизнеса считают, что это позволит снизить затраты и повысить уровень занятости в промышленном секторе.

"Перед администрацией Байдена стоит сложная задача: как защитить интересы металлургов и одновременно решить проблему с нехваткой стали для американской промышленности? Выходом может стать окончание «холодной» торговой войны с ЕС путем взаимной отмены пошлин. В качестве доброго жеста Евросоюз заявил о готовности открыть рынок более чем на 2,8 млрд долл для американского промышленного импорта. Теперь слово за США", - отмечает С.Магера.

МинПром

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