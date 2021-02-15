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Украинская энергетика нуждается в настоящем реформировании - Шпенов

15.02.21 11:10
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Реформа энергетики – ключ к обретению энергетической независимости Украины. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

По мнению политика, провести реформу энергетики в нынешних условиях без внедрения инновационных технологических решений невозможно.

"Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для правительства реформирование энергетического сектора подразумевает развитие водородных технологий, возобновляемых источников энергии и внедрение полноценных рынков газа и электроэнергии", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что правительство планирует интегрировать энергетическую систему Украины в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E в 2023 году. Это станет важнейшим шагом к нашей независимости от России.

"Приятно слышать, что Кабмин выступает за развитие зеленой энергетики и внедрение современных водородных технологий в отрасли. На словах все это выглядит очень даже убедительно и современно. Но есть жестокая реальность, в которой вынужден сегодня работать бизнес. Возьмем, например, ситуацию с зеленой энергетикой. Чиновники говорят о ее важности, но долг государства перед производителями чистой энергии достиг почти 50 млрд грн и продолжает расти", - отметил нардеп.

Идея правительства выпустить облигации на 25 млрд грн долга может помочь разрешить ситуацию, но лишь частично, считает он. Непонятно, как будет погашаться остальной долг, а самое главное, - какие гарантии может дать правительство, что долг не продолжит накапливаться далее.

"Это лишь одна, но очень показательная проблема. Бизнес за современные технологии в энергетике. Но гораздо важнее провести реформу регулирования отрасли и наладить нормальную работу рынков. Не ручного государственного управление, а именно рынков. И, конечно же, уважать права инвесторов. Иначе энергетику не изменить, как бы красиво не говорило правительство", - подытожил Д.Шпенов.

МинПром

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