ThyssenKrupp утвердил инвестпрограмму на сотни миллионов евро Германская корпорация ThyssenKrupp утвердила крупную инвестиционную программу развития своего металлургического подразделения общей стоимостью в сотни миллионов евро. По-видимому, это может означать, что руководство корпорации отказалось от намерения продать свой сталелитейный бизнес и намерено развивать его самостоятельно.



Крупнейшие инвестиционные проекты будут реализованы на меткомбинатах в Дуйсбурге и Бохуме. На первом планируется модернизировать две МНЛЗ, чтобы оптимизировать процесс производства слябов. При этом одна из МНЛЗ будет напрямую соединена со станом горячей прокатки.



В Бохуме будут установлены новый двойной реверсивный стан, новая линия отжига и линия нанесения изоляционного покрытия. Все проекты на обоих комбинатах должны быть завершены к концу 2024 г. Первые контракты на закупку оборудования предполагается заключить в ближайшее время.



Как отмечает корпорация, это крупнейшие инвестиции в развитие металлургического подразделения после постройки коксохимического завода Schwelgern в 2003 г. Модернизация должна снизить затраты и повысить конкурентоспособность компании на европейском рынке.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



