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ThyssenKrupp утвердил инвестпрограмму на сотни миллионов евро

15.02.21 10:39 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская корпорация ThyssenKrupp утвердила крупную инвестиционную программу развития своего металлургического подразделения общей стоимостью в сотни миллионов евро. По-видимому, это может означать, что руководство корпорации отказалось от намерения продать свой сталелитейный бизнес и намерено развивать его самостоятельно.

Крупнейшие инвестиционные проекты будут реализованы на меткомбинатах в Дуйсбурге и Бохуме. На первом планируется модернизировать две МНЛЗ, чтобы оптимизировать процесс производства слябов. При этом одна из МНЛЗ будет напрямую соединена со станом горячей прокатки.

В Бохуме будут установлены новый двойной реверсивный стан, новая линия отжига и линия нанесения изоляционного покрытия. Все проекты на обоих комбинатах должны быть завершены к концу 2024 г. Первые контракты на закупку оборудования предполагается заключить в ближайшее время.

Как отмечает корпорация, это крупнейшие инвестиции в развитие металлургического подразделения после постройки коксохимического завода Schwelgern в 2003 г. Модернизация должна снизить затраты и повысить конкурентоспособность компании на европейском рынке.

МинПром

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