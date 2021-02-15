Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Металлурги Латинской Америки надеются на восстановление отрасли

15.02.21 10:17 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

По данным латиноамериканского института стали Alacero, в 2020 г. региональная металлургическая промышленность показала спад производства стали на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, до 55,6 млн т. Это несколько худший результат, чем в среднем по миру. Выплавка стали за пределами Китая уменьшилась в 2020 г. на 7,7%.

Наилучшие результаты среди латиноамериканских стран показала Чили, где производство возросло на 2,1% по сравнению с 2019 г., до 1,2 млн т. В то же время в Перу выплавка упала на 40,6%, до 732 тыс. т.

Производство готового проката в Латинской Америке составило в 2020 г. 46,3 млн т, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. Отрасль оказалась отброшенной на уровень 2003 г. При этом наилучший результат она продемонстрировала в 2013 г. - 57,5 млн т.

Наихудшие показатели по выпуску проката наблюдались в Аргентине, где произошел спад на 18,8% до 3,5 млн. т, и Мексике, где местные компании сократили выпуск на 9,9% до 15,8 млн. т. Бразильские металлурги отделались снижением на 3,7% до 21,7 млн. т.

Как отмечает Alacero, латиноамериканские металлурги завершили прошлый год на оптимистичной ноте. Так, в ноябре видимое потребление стальной продукции в регионе достигло 5,5 млн. т, на 6% больше, чем месяцем ранее. Это самый лучший результат с октября 2019 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:21
Прекращение торговой войны между ЕС и США будет выгодно для украинских металлургов - Магера
11:19
ТЭЦ просят запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси
11:10
Украинская энергетика нуждается в настоящем реформировании - Шпенов
10:45
Хмельницкая АЭС запустила второй энергоблок
10:39
ThyssenKrupp утвердил инвестпрограмму на сотни миллионов евро
10:27
В 2020 году Китай сократил импорт никеля
09:56
ХАЭС не смогла подключить к сети энергоблок из-за срабатывания защиты
09:02
Итальянская Ferriera Valsabbia внедрила технологию бесконечной прокатки
08:55
Нафтогаз продает населению голубое топливо с наценкой в 200%
08:33
Минэкономики прогнозирует более 7% роста ВВП во II квартале
08:04
МВФ решил пока не давать денег Украине
12.02.21
18:03
Закон о выбросах убьет промышленность – Союз химиков
17:51
Минфин уточнил размер падения ВВП Украины
17:32
Четыре госбанка купили ОВГЗ на 117 млрд грн
17:10
Роснефть из-за коронавируса потеряла 79% чистой прибыли
16:53
Алюминиевая отрасль США надеется на банки
16:32
Минстратегпром работает над законом о государственной промполитике
16:12
В мире отмечается тотальный дефицит сырья и комплектующих
15:50
Укргаздобыча выплатила шведской Misen Enterprises AB 1,3 млрд грн по решению суда
15:31
Нафтогаз решил сэкономить на оплате услуг иностранных консультантов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!