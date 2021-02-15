Металлурги Латинской Америки надеются на восстановление отрасли По данным латиноамериканского института стали Alacero, в 2020 г. региональная металлургическая промышленность показала спад производства стали на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, до 55,6 млн т. Это несколько худший результат, чем в среднем по миру. Выплавка стали за пределами Китая уменьшилась в 2020 г. на 7,7%.



Наилучшие результаты среди латиноамериканских стран показала Чили, где производство возросло на 2,1% по сравнению с 2019 г., до 1,2 млн т. В то же время в Перу выплавка упала на 40,6%, до 732 тыс. т.



Производство готового проката в Латинской Америке составило в 2020 г. 46,3 млн т, что на 9,7% меньше, чем годом ранее. Отрасль оказалась отброшенной на уровень 2003 г. При этом наилучший результат она продемонстрировала в 2013 г. - 57,5 млн т.



Наихудшие показатели по выпуску проката наблюдались в Аргентине, где произошел спад на 18,8% до 3,5 млн. т, и Мексике, где местные компании сократили выпуск на 9,9% до 15,8 млн. т. Бразильские металлурги отделались снижением на 3,7% до 21,7 млн. т.



Как отмечает Alacero, латиноамериканские металлурги завершили прошлый год на оптимистичной ноте. Так, в ноябре видимое потребление стальной продукции в регионе достигло 5,5 млн. т, на 6% больше, чем месяцем ранее. Это самый лучший результат с октября 2019 г.



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