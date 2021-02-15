В 2020 году Китай сократил импорт никеля

По данным информационного агентства Reuters, в 2020 г. китайские компании импортировали 130,7 тыс. т рафинированного никеля. Это на 32% уступает закупкам годичной давности и представляет собой минимальный показатель с 2014 г.
В то же время, потребность китайских компаний в никеле растет вследствие расширения производства нержавеющей стали. Но они приобретают этот металл, в основном, в форме никельсодержащего чугуна (NPI) или чернового ферроникеля.
Как ранее сообщал китайский ресурс «Shanghai Metals Market» (SMM), в 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 3,44 млн. т данной продукции, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Из них 2,74 млн. т пришлось на поставки из Индонезии.
Однако индонезийские производители NPI нашли для себя новое направление бизнеса — получение сульфата никеля, который используется в аккумуляторах для электромобилей. NPI конвертируется в никелевый штейн, из которого уже производят сульфат.
Компания Huayou Cobalt в прошлом году сообщила, что переводит свой завод в Индонезии с выпуска NPI на производство сульфата никеля. Как ожидается, ее примеру могут последовать и другие индонезийские предприятия.
В 2020 г. китайский импорт сульфата никеля составил всего лишь 5,6 тыс. т. Кроме того, было ввезено 344 тыс. т сырья для производства этого материала, преимущественно, из Новой Гвинеи и Новой Каледонии. Однако в будущем эти поставки могут вырасти многократно. Согласно исследованию, проведенному компанией Roskill, именно аккумуляторы для электромобилей в ближайшие годы станут наиболее быстро растущим источником спроса на никель.