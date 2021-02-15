Итальянская Ferriera Valsabbia внедрила технологию бесконечной прокатки Итальянская компания Ferriera Valsabbia сообщила о завершении процесса ввода в эксплуатацию установки ERT-EBROS по сварке заготовок от японской компании Primetals Technologies, что дает возможность осуществлять непрерывный процесс прокатки.



Данная установка, расположенная между нагревательной печью и прокатным станом, сваривает торцами квадратные заготовки размером до 150х150 мм и длиной до 9 м, что дает возможность осуществлять прокатку в непрерывном режиме со скоростью до 29 метров в секунду. При этом, как заявляет Primetals, это не оказывает негативного влияния на качество продукции.



Японская компания получила заказ на первую в Италии установку ERT-EBROS еще в конце 2017 г. Ее запуск планировался на осень 2018 г., но по ряду причин был перенесен на более поздний срок. Только в конце декабря 2020 г. Ferriera Valsabbia выдала Primetals сертификат об окончательной приемке оборудования.



Мини-завод Ferriera Valsabbia расположен в провинции Брешиа на севере Италии. Его мощность составляет 900 тыс. т в год. Предприятие выпускает арматуру размером от 8 до 40 мм.



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