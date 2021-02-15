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Нафтогаз продает населению голубое топливо с наценкой в 200%

15.02.21 08:55
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Газ, добытый в Украине и имеющий более низкую себестоимость, идет не на экспорт, а на нужды украинского населения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

"Те, кто разбирается, знают, что мы (причем мы – это имеется в виду государственная компания "Укргаздобыча") добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление" - заявляет Витренко.

Также Витренко заявил, что газ по себестоимости нельзя продавать из-за того, что есть пенсионеры, инвалиды и много людей, получающих субсидию, которые тоже надо с чего-то платить.

"Мы знаем, и это тоже небольшая тайна, что себестоимость добычи – кстати, она выросла очень сильно, и это тоже вопрос к эффективности деятельности "Нафтогаза", - примерно 2,6 гривны. То есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платит население. Нужно еще учитывать тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена. Но этот газ не идет ни на какой экспорт. То есть газ, добытый в Украине, как я и сказал, идет на нужды населения", - сообщил Витренко.

В то же время нужно учитывать расходы на оператора ГТС, который будет обслуживать газовые трубы.

"Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит раз в бюджет - кажется 95% - то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - заявил Витренко.

МинПром

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