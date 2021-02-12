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Минфин уточнил размер падения ВВП Украины

12.02.21 17:51 , РБК Украина
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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%. Это немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предусматривал падение на 4,8%. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По итогам 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИп) составило 4,4%.

Как отмечается в обзоре, в целом 2020 год можно разделить на два этапа: Первый - значительного падения - период высокой неопределенности относительно опасности заболевания и формирования на этом фоне панических настроений.

Второй - период получения первого опыта борьбы с заболеванием и последствиями локдаунов для экономики, который характеризовался определенной приспособленностью и стабилизацией ситуации, смягчением карантинных ограничений.

Напомним, в последний раз реальный валовой внутренний продукт Украины сокращался в 2015 году - на 9,8%. После этого наблюдался рост: в 2016 году - на 2,4%, в 2017 году - на 2,5%, в 2018 году - на 3,4%, в 2019 году - на 3,2%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году. Согласно данным НБУ экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году вырастет на 4,2%.

МинПром

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