Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Роснефть из-за коронавируса потеряла 79% чистой прибыли

12.02.21 17:10 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Российская энергетическая компания "Роснефть" сообщила о падении чистой прибыли в 2020 году почти на 80%.

Как сообщает Reuters, падение прибыли крупнейшей российской нефтяной компании стало следствием пандемии коронавируса, ударившей по спросу на топливо.

"Роснефть", в которой энергетической компании BP (Великобритания) принадлежит 19,75%, отметила, что по итогам 2020 года ее чистая прибыль в годовом сопоставлении упала до 147 млрд рублей (2,2 млрд долл.).

Как сообщалось, в феврале 2020 года США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле.

RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.

После этого ряд крупных покупателей отказались принимать любые грузы, связанные с российской компанией "Роснефть" из-за опасения санкций.

В итоге "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов, связанных с деятельностью в этой стране, специально созданной правительством РФ компании в обмен на 9,6% собственных акций.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:53
Алюминиевая отрасль США надеется на банки
16:32
Минстратегпром работает над законом о государственной промполитике
16:12
В мире отмечается тотальный дефицит сырья и комплектующих
15:50
Укргаздобыча выплатила шведской Misen Enterprises AB 1,3 млрд грн по решению суда
15:31
Нафтогаз решил сэкономить на оплате услуг иностранных консультантов
15:13
Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из России
15:09
За неделю сжиженный газ на заправках подорожал более чем на гривну
14:50
Запасы газа в украинских ПХГ сократились на 30%
14:33
После СБУ на АМКР решила наведаться и экологическая инспекция
14:10
Украинские трейдеры активно покупают электроэнергию в РФ и Беларуси
13:51
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
13:33
Россия может ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов
13:12
Уруский заявил, что Украина планирует запустить спутник на ракете Илона Маска
12:59
В январе Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8,4%
12:47
Пошлина на экспорт металлолома позволила сохранить десятки тысяч рабочих мест
12:32
Украина должна оставаться в программе сотрудничества с МВФ - Шпенов
12:02
Японская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производства
11:58
Шмыгаль рассчитывает на прогресс по промышленному безвизу с ЕС
11:31
АМКР в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за коронавируса
11:12
В Украине появится холдинг Оборонные системы Украины
11.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!