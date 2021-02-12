Роснефть из-за коронавируса потеряла 79% чистой прибыли Российская энергетическая компания "Роснефть" сообщила о падении чистой прибыли в 2020 году почти на 80%.



Как сообщает Reuters, падение прибыли крупнейшей российской нефтяной компании стало следствием пандемии коронавируса, ударившей по спросу на топливо.



"Роснефть", в которой энергетической компании BP (Великобритания) принадлежит 19,75%, отметила, что по итогам 2020 года ее чистая прибыль в годовом сопоставлении упала до 147 млрд рублей (2,2 млрд долл.).



Как сообщалось, в феврале 2020 года США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле.



RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.



После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.



После этого ряд крупных покупателей отказались принимать любые грузы, связанные с российской компанией "Роснефть" из-за опасения санкций.



В итоге "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех активов, связанных с деятельностью в этой стране, специально созданной правительством РФ компании в обмен на 9,6% собственных акций.



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