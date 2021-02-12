Алюминиевая отрасль США надеется на банки В 2020 г. американская алюминиевая отрасль понесла значительные потери из-за спада, спровоцированного эпидемией коронавируса.



По данным национальной Aluminum Association, в 2020 г. производство алюминия в США сократилось на 8,8% по сравнению с предыдущим годом, до 1,03 млн. т. А импорт первичного алюминия, согласно таможенной статистике, уменьшился на 13,8%, до 3,28 млн. т.



Как отмечалось на конференции S&P Global Platts Aluminum, основными источниками восстановления спрос на алюминий в США станут производство банок для напитков и автомобилестроение.



По словам Скотта Брина, вице-президента ассоциации Can Manufacturers Institute, спрос на напитки в прошлом году вырос благодаря удаленной занятости. В 2020 г. внутренние поставки алюминиевых банок в США прибавили 6,2% по сравнению с предыдущим годом, и это не считая увеличения импорта.



В американском автомобилестроении использование алюминия в деталях кузова является основным методом снижения веса машин. В прошлом году эта тенденция продолжала развиваться несмотря на общее сокращение объемов производства автомобилей. Наиболее же перспективным сектором с точки зрения потребление алюминия в автопроме считаются электромобили.



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