Алюминиевая отрасль США надеется на банки

В 2020 г. американская алюминиевая отрасль понесла значительные потери из-за спада, спровоцированного эпидемией коронавируса.
По данным национальной Aluminum Association, в 2020 г. производство алюминия в США сократилось на 8,8% по сравнению с предыдущим годом, до 1,03 млн. т. А импорт первичного алюминия, согласно таможенной статистике, уменьшился на 13,8%, до 3,28 млн. т.
Как отмечалось на конференции S&P Global Platts Aluminum, основными источниками восстановления спрос на алюминий в США станут производство банок для напитков и автомобилестроение.
По словам Скотта Брина, вице-президента ассоциации Can Manufacturers Institute, спрос на напитки в прошлом году вырос благодаря удаленной занятости. В 2020 г. внутренние поставки алюминиевых банок в США прибавили 6,2% по сравнению с предыдущим годом, и это не считая увеличения импорта.
В американском автомобилестроении использование алюминия в деталях кузова является основным методом снижения веса машин. В прошлом году эта тенденция продолжала развиваться несмотря на общее сокращение объемов производства автомобилей. Наиболее же перспективным сектором с точки зрения потребление алюминия в автопроме считаются электромобили.