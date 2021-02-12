Минстратегпром работает над законом о государственной промполитике Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности разрабатывает законопроект "О государственной промышленной политике".



Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, говорится в сообщении на сайте министерства.



По его словам, Минстратегпром разработал более 20 нормативно-правовых актов для Кабинета Министров Украины. В феврале будет создана практически вся нормативно-правовая база для имплементации закона «Об оборонных закупках».



Кроме того, Минстратегпром разработал и направил в центральные органы исполнительной власти проекты правительственных постановлений, среди которых: "О некоторых вопросах развития промышленности Украины"; "О внесении изменения в порядок определения товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для использования в промышленном производстве моторных транспортных средств, утвержденных постановлением КМУ от 25 октября 2005 года".



Напомним, что Минстратегпром определил пять приоритетных задач на 2021 год. Они включают создание компаний "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины2.



Кабмин создал Минстратегпром в июле 2020 года. Ведомство возглавляет Олег Уруский. ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



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