Минстратегпром работает над законом о государственной промполитике

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности разрабатывает законопроект "О государственной промышленной политике".
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, говорится в сообщении на сайте министерства.
По его словам, Минстратегпром разработал более 20 нормативно-правовых актов для Кабинета Министров Украины. В феврале будет создана практически вся нормативно-правовая база для имплементации закона «Об оборонных закупках».
Кроме того, Минстратегпром разработал и направил в центральные органы исполнительной власти проекты правительственных постановлений, среди которых: "О некоторых вопросах развития промышленности Украины"; "О внесении изменения в порядок определения товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины для использования в промышленном производстве моторных транспортных средств, утвержденных постановлением КМУ от 25 октября 2005 года".
Напомним, что Минстратегпром определил пять приоритетных задач на 2021 год. Они включают создание компаний "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины2.
Кабмин создал Минстратегпром в июле 2020 года. Ведомство возглавляет Олег Уруский.
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