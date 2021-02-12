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В мире отмечается тотальный дефицит сырья и комплектующих

12.02.21 16:12 , Металлургпром
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Мир вошел в эпоху тотального дефицита сырья и комплектующих, который был вызван нарушением логистики в результате пандемии и карантинных мероприятий.

Согласно расчетам Deutsche Industriebank (IKB), мировые цены на сырье в январе 2021 года выросли примерно на 10,5 процента. В дефиците полупроводники, сталь, медь и перевалочные мощности: повсюду компании сталкиваются с ростом цен на предварительные продукты и услуги, которые до пандемии были в профиците. Пандемия "может повлиять на экономику в 2022 году и привести к более низкому экономическому росту, чем первоначально ожидалось", говорится в исследовании IKB.

В течение многих лет европейская сталелитейная промышленность находилась в кризисе из-за избытка производственных мощностей в мире и усиления конкуренции из-за рубежа. Но с конца прошлого года ситуация изменилась: цены на сталь вышли на многолетние максимумы в результате дефицита предложения после того как производители сократили свои мощности во время карантина.

Сейчас рост производства на сталелитейных заводах отстает от восстановления во многих потребительских секторах. Дефицит наблюдается по всем товарным группам и всем товарам.

Хайнц-Юрген Бюхнер из IKB считает, что решающее значение для роста цен на сталь в текущем году имеют не только мощности производителей стали, но и рост цен на руду, которые также резко выросли в последнее время. Повышение цен также оказало давление на металлургические компании. "Поскольку докризисный уровень производства здесь еще не достигнут, этот момент используется для повышения цен", - говорит Х.-Ю.Бюхнер.

Напомним, что в дальнейшем росте цен на сталь уверены в "АрселорМиттал Кривой Рог". Рост цен на металлопродукцию в последние месяцы вполне обоснован и будет продолжаться, считает Директор департамента продаж предприятия Евгений Чумаченко.

В Европейской ассоциации производителей стали Eurofer прогнозируют, что видимый спрос на сталь в ЕС и Великобритании по итогам 2021 года достигнет уровня в 152 миллиона тонн, что на 13,3% больше в годовом сопоставлении, но на 2 миллиона тонн меньше результата 2019 года.

МинПром

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