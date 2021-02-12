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Укргаздобыча выплатила шведской Misen Enterprises AB 1,3 млрд грн по решению суда

12.02.21 15:50 , Бизнес Цензор
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Шведская компания Misen Enterprises AB получила 47,06 млн долл. (1,31 млрд грн по текущему курса НБУ) от государственной "Укргаздобычи" по решению Стокгольмского арбитража в споре о доле в имуществе совместной деятельности (СД).

Как сообщает пресс-служба Misen, средства были выплачены в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 5 января 2021 года.

Cогласно сообщению, еще 1 млн грн получила другая подконтрольная ей компания – ООО "Карпатыгаз".

В Misen уточнили, что "Укргаздобыча" также удержала из суммы выплат в пользу шведской компании 15% или 236,11 млн грн в качестве налога на прибыль нерезидента.

"Эта компенсация отражает долю Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" в затратах на замену оборудования, находящегося в совместном владении в соответствии с соглашением №3. Однако эта компенсация не отражает действующую стоимость доли Misen Energy AB на момент введения непомерного налога на недропользование для СД, что привело к прекращению действия соглашения о СД. Misen Energy AB и частично принадлежащие ей дочерние компании сохраняют за собой все права в этом отношении", – отмечается в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе "Укргаздобычи" сообщили, что компания получило полный контроль над газовыми скважинами и компрессорными станциями, находившихся в совместной деятельности (СД) с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB.

"Активы перешли в собственность "Укргаздобычи" на условиях компании, которые она отстояла в Стокгольмском арбитраже. Так, во время арбитражного спора "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB претендовали на долю в 50,01% в совместной деятельности. Но в соответствии с требованиями "Укргаздобычи" суд уменьшил ее более чем вдвое –до 23,9117%", – подчеркивают в компании.

В "Укргаздобыче" уточнили, что конечную сумму компенсации за эту долю определили финансовые эксперты компании "Эрнст энд Янг", и она меньше расчетов стоимости в соответствии с другими возможными методиками.

"Компрессорные станции, которые находились в совместной деятельности, компримируют более 40% газа "Укргаздобычи". Теперь мы сможем в полной мере использовать их как часть единой системы наземной инфраструктуры компании", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Как сообщалось, ранее "Укргаздобыча" выплатила Misen около 2,8 млн евро судебных издержек по арбитражному спору.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штаб-квартира которой находится в Швеции.

МинПром

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