Укргаздобыча выплатила шведской Misen Enterprises AB 1,3 млрд грн по решению суда Шведская компания Misen Enterprises AB получила 47,06 млн долл. (1,31 млрд грн по текущему курса НБУ) от государственной "Укргаздобычи" по решению Стокгольмского арбитража в споре о доле в имуществе совместной деятельности (СД).



Как сообщает пресс-служба Misen, средства были выплачены в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 5 января 2021 года.



Cогласно сообщению, еще 1 млн грн получила другая подконтрольная ей компания – ООО "Карпатыгаз".



В Misen уточнили, что "Укргаздобыча" также удержала из суммы выплат в пользу шведской компании 15% или 236,11 млн грн в качестве налога на прибыль нерезидента.



"Эта компенсация отражает долю Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" в затратах на замену оборудования, находящегося в совместном владении в соответствии с соглашением №3. Однако эта компенсация не отражает действующую стоимость доли Misen Energy AB на момент введения непомерного налога на недропользование для СД, что привело к прекращению действия соглашения о СД. Misen Energy AB и частично принадлежащие ей дочерние компании сохраняют за собой все права в этом отношении", – отмечается в сообщении.



В свою очередь в пресс-службе "Укргаздобычи" сообщили, что компания получило полный контроль над газовыми скважинами и компрессорными станциями, находившихся в совместной деятельности (СД) с ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB.



"Активы перешли в собственность "Укргаздобычи" на условиях компании, которые она отстояла в Стокгольмском арбитраже. Так, во время арбитражного спора "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB претендовали на долю в 50,01% в совместной деятельности. Но в соответствии с требованиями "Укргаздобычи" суд уменьшил ее более чем вдвое –до 23,9117%", – подчеркивают в компании.



В "Укргаздобыче" уточнили, что конечную сумму компенсации за эту долю определили финансовые эксперты компании "Эрнст энд Янг", и она меньше расчетов стоимости в соответствии с другими возможными методиками.



"Компрессорные станции, которые находились в совместной деятельности, компримируют более 40% газа "Укргаздобычи". Теперь мы сможем в полной мере использовать их как часть единой системы наземной инфраструктуры компании", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.



Как сообщалось, ранее "Укргаздобыча" выплатила Misen около 2,8 млн евро судебных издержек по арбитражному спору.



"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.



Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штаб-квартира которой находится в Швеции.



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