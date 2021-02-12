За неделю сжиженный газ на заправках подорожал более чем на гривну За неделю (5-12 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн за литр (на 8,5%) – до 14,95 грн.



Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.



Всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 21%, или на 2,58 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 820 грн/т), до 24 930 грн за тонну.



В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю этот вид топлива подорожал на 1,01 грн и 81 коп. – до 15,49 гнр/л и 15,48 грн/л. На 1,1 грн – до 15,58 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 1-1,1 грн/л автогаз подорожал на станциях KLO, "БРСМ-Нафта", Glusco, UPG, "Параллель", Marshal и Motto.



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 1,60-1,63 грн/л – до 14,75-14,76 грн/л. AMIC и Shell подняли цены на 0,89 и 1,37 грн – до 14,45 и 14,88 грн/л соответственно.



Такие сети как "Автотранс", BVS, Chipo, Prime, "Параллель", "Авантаж 7" и другие увеличили цифры ценников на автогаз на 0,9-1,6 грн/л.



МинПром



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