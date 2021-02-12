Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из России Министерство торговли США предварительно определило уровень демпинговой маржи при поставках бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP), импортируемых из России, Украины и Южной Кореи.



Этот показатель составляет 209,72% для российских производителей, 41,23% для украинских и 4,52% для южнокорейских. Окончательное решение по этому делу отложено по просьбе российской группы ТМК, украинской компании "Интерпайп" и корейской ILJIN, но на срок не более шести месяцев от момента вынесения предварительного вердикта.



Ранее Министерство торговли установило предварительную маржу на чешские трубы в размере 51,7%, а также предварительные компенсационные пошлины на российскую и корейскую продукцию.



По данным американских таможенных служб, в 2019 г. в США поступило около 136 тыс. т бесшовных труб из четырех стран. Из них 43,7 тыс. т было импортировано из Украины и 39,6 тыс. т из России.



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