Запасы газа в украинских ПХГ сократились на 30% Украина с 19 октября 2020 года по 11 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 29,7% (на 8,44 млрд кубометров) – до 20 млрд кубометров. Согласно данным АО "Укртрансгаз" отбор газа из ПХГ Украины 11 февраля составил 107,7 млн кубометров, передает Интерфакс-Украина.



Текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2015-2020 годов в 1,2-2,3 раза (на 3,5-11,53 млрд кубометров).



Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн кубометров газа в сутки.



Как сообщалось, в январе 2021 года из ПХГ Украины было поднято 2,6 млрд кубометров газа, в частности, 19 января суточный отбор достиг 143 млн кубометров, что обеспечило 75% потребленного страной газа в этот день.



При этом в январе 2021 года из ПХГ Украины было экспортировано 233 млн кубометров газа (в Венгрию – 166 млн кубометров, в Польшу – 61 млн кубометров, в Словакию – 6 млн кубометров).



В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,78 млрд кубометров до 28,44 млрд кубометров.



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