Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

После СБУ на АМКР решила наведаться и экологическая инспекция

12.02.21 14:33 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Государственная экологическая инспекция решила провести проверку на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, речь идет о строительстве хвостохранилища "IIIкарта", на котором ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует осуществлять складирование и захоронение производственных отходов.

Глава ведомства добавил, что в прошлом году Госэкоинспекция проверяла соблюдение требований природоохранного законодательства по строительству этого объекта.

"Предприятие (согласно результатам анализа оценки воздействия на окружающую среду) было обязано разработать дополнительную ОВС, чтобы установить действие хвостохранилища на окружающую среду. Однако ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжало осуществлять строительство, не предоставив этот документ", – пояснил А.Малеванный.

По словам чиновника, Офис Госэкоинспекции в Кривом Роге в ближайшее время планирует провести проверку этого предприятия, в том числе и в части строительства хвостохранилища.

Как сообщалось, 8 февраля сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку горно-обогатительного производства на "ArcelorMittal Кривой Рог". СБУ расследует дело об умышленном занижении менеджментом предприятия налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами на 2,2 млрд грн.

Напомним, СБУ в июле 2019 года уже проводили обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Обыски последовали вслед за тем, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:31
Нафтогаз решил сэкономить на оплате услуг иностранных консультантов
15:13
Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из России
15:09
За неделю сжиженный газ на заправках подорожал более чем на гривну
14:50
Запасы газа в украинских ПХГ сократились на 30%
14:10
Украинские трейдеры активно покупают электроэнергию в РФ и Беларуси
13:51
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
13:33
Россия может ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов
13:12
Уруский заявил, что Украина планирует запустить спутник на ракете Илона Маска
12:59
В январе Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8,4%
12:47
Пошлина на экспорт металлолома позволила сохранить десятки тысяч рабочих мест
12:32
Украина должна оставаться в программе сотрудничества с МВФ - Шпенов
12:02
Японская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производства
11:58
Шмыгаль рассчитывает на прогресс по промышленному безвизу с ЕС
11:31
АМКР в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за коронавируса
11:12
В Украине появится холдинг Оборонные системы Украины
10:52
Шмыгаль пообещал водородные проекты в энергетике
10:31
Украина нарастила импорт угля
10:11
В США реализуют необычный медный проект
09:58
Украинскому бизнесу нужна господдержка для экомодернизации
09:21
Мировое потребление стали в 2021 году вырастет на 4,5-5,5% - ArcelorMittal
11.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!