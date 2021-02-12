Украинские трейдеры активно покупают электроэнергию в РФ и Беларуси 12 февраля 5 компаний намерены импортировать электроэнергию из России и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные национальной энергетической компании "Укрэнерго", передают Українські Новини.



Согласно им, ООО "ЕТГ" и ООО "ОНК-Груп" намерены 12 февраля импортировать электроэнергию из России.



В частности, "ЕТГ" с 00:00 до 11:00 выкупила 400 МВт мощностей на каждый час, с 12:00 до 14:00 - 700 МВт каждый час, с 15:00 до 19:00 - 700 МВт каждый час, с 20:00 до 22:00 - 1 000 МВт каждый час и с 23:00 до 24:00 - 400 МВт каждый час.



В свою очередь "ОНК-Груп" на каждый час суток выкупила 700 МВт мощностей.



Также для импорта электроэнергии из России в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины было забронировано 1 500 МВт мощностей в час с 00:00 до 16:00, а с 17:00 до 24:00 было выкуплено 2 200 МВт мощностей в час.



При этом 12 февраля ООО "Де Трейдинг", "ЭРУ Трейдинг" и ООО "Запад энерго сбыт" намерены импортировать электроэнергию из Беларуси.



Также для импорта электроэнергии из Беларуси в ОЭС было забронировано 430 МВт мощностей на каждый час суток.



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