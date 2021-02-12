Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Уруский заявил, что Украина планирует запустить спутник на ракете Илона Маска

12.02.21 13:12 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре этого года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", – сказал вице-премьер в интервью на телеканале "Первый деловой".

По его словам, соответствующее решение было принято президентом.

О.Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он. О.Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение И.Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им.Королева в Житомире.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:10
Украинские трейдеры активно покупают электроэнергию в РФ и Беларуси
13:51
Пандемия обрушила ВВП Великобритании до минимума за 300 лет
13:33
Россия может ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов
12:59
В январе Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8,4%
12:47
Пошлина на экспорт металлолома позволила сохранить десятки тысяч рабочих мест
12:32
Украина должна оставаться в программе сотрудничества с МВФ - Шпенов
12:02
Японская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производства
11:58
Шмыгаль рассчитывает на прогресс по промышленному безвизу с ЕС
11:31
АМКР в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за коронавируса
11:12
В Украине появится холдинг Оборонные системы Украины
10:52
Шмыгаль пообещал водородные проекты в энергетике
10:31
Украина нарастила импорт угля
10:11
В США реализуют необычный медный проект
09:58
Украинскому бизнесу нужна господдержка для экомодернизации
09:21
Мировое потребление стали в 2021 году вырастет на 4,5-5,5% - ArcelorMittal
08:56
В январе Украина увеличила импорт нефтепродуктов
08:39
Промышленники требуют реформировать Укрзализныцю
08:04
Рост потребления стали в ЕС выгоден украинской металлургии
11.02.21
19:09
Метинвест не принял окончательного решения по покупке активов ДМК
18:05
В морозы украинцы начали больше жечь электроэнергии
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!