Уруский заявил, что Украина планирует запустить спутник на ракете Илона Маска Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX Илона Маска для запуска в декабре этого года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1)" и в настоящее время ведет технические переговоры с ней, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.



"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", – сказал вице-премьер в интервью на телеканале "Первый деловой".



По его словам, соответствующее решение было принято президентом.



О.Уруский уточнил, что работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.



Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день спутник практически готов. "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил он. О.Уруский добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.



Он напомнил, что последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием.



Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение И.Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им.Королева в Житомире.



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