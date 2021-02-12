Россия может ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов Власти РФ могут ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов по итогам мониторинга действенности введенной экспортной пошлины на них, который будет проводиться в феврале, заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.



В конце прошлого года правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен.



"В течение февраля Минпромторг России будет осуществлять мониторинг эффективности данного ограничения, после чего будет принято решение о целесообразности его ужесточения", - говорится в сообщении.



Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере 45 евро за тонну не будет результативной, говорил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



