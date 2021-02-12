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Россия может ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов

12.02.21 13:33 , Металлоснабжение и сбыт
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Власти РФ могут ужесточить ограничения по экспорту отходов и лома черных металлов по итогам мониторинга действенности введенной экспортной пошлины на них, который будет проводиться в феврале, заявили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

В конце прошлого года правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен.

"В течение февраля Минпромторг России будет осуществлять мониторинг эффективности данного ограничения, после чего будет принято решение о целесообразности его ужесточения", - говорится в сообщении.

Минпромторг также не исключает введение запрета на экспорт лома, если принятая в декабре правительством временная вывозная пошлина в размере 45 евро за тонну не будет результативной, говорил ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

МинПром

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