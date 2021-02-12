В январе Энергоатом снизил производство электроэнергии на 8,4% НАЭК "Энергоатом" в январе 2021 года снизил производство электроэнергии на 8,4% (на 0,656 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,17 млрд кВт-ч. Об этом говорится в отчете госпредприятия.



При общем производстве э/э в стране 14,26 млрд кВт-ч доля НАЭК в выработке составила 50,3% против 55,5% в январе 2020 года, передает Интерфакс-Украина.



Электростанции госпредприятия за отчетный период отпустили 6,75 млрд кВт-ч против 7,38 млрд кВт-ч в январе 2020 года.



Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 69,5%, что на 6,3 п. п. меньше, чем в январе 2020 года. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки составил 69,9%, что на 5,1 п. п. меньше показателя января-2020.



В работе АЭС Украины в январе 2021 года зафиксировано одно нарушение против двух в январе 2020 года.



Общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 132,81 суток против 120,75 суток в январе 2020 года.



Просроченная задолженность перед НАЭК на 1 февраля 2021 года составляет 24,09 млрд грн, в том числе ГП "Энергорынок" – 11,61 млрд грн, ГП "Гарантированный покупатель" – 8,14 млрд грн, НЭК "Укрэнерго" – 4,34 млрд грн.



За отчетный период "Энергоатом" перечислил в бюджеты всех уровней 473,5 млн грн, расчеты по страхованию составили 312,2 млн грн.



Объем капитальных инвестиций в январе 2021 года составил 341,6 млн грн против 362,9 млн грн в январе 2020 года, финансирование капвложений – 173,3 млн грн против 1 млрд 736,4 млн грн.



Как сообщалось, "Энергоатом" в 2020 году сократил производство электроэнергии на 8,2% (на 6,8 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – 76,43 млрд кВт-ч. Доля производства НАЭК по итогам 2020 года составила 51,4% против 54,1% – в 2019 году.



"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.



НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.



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