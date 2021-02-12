Пошлина на экспорт металлолома позволила сохранить десятки тысяч рабочих мест Пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, ее действие необходимо продлить. Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина 24".



Эксперт напомнил, что в последние годы в Украине действовала экспортная пошлина на металлолом, что способствовало эффективной работе предприятий металлургического комплекса.



"Это позволило сохранить десятки тысяч рабочих мест, сотни миллионов даже миллиардов гривен поступлений в бюджет, поэтому очень важно сохранить это и в дальнейшем", - сказал А.Каленков.



Он подчеркнул: Украине крайне важно заниматься переработкой сырья самостоятельно и экспортировать уже готовую продукцию.



Так, по его словам, государство получает в десятки раз больше средств в бюджет, если тонна металлолома перерабатывается в сталь и экспортируется как готовая металлопродукция.



"Украина должна проводить активную торговую политику. Она заключается в том, чтобы как можно больше стимулировать импорт - завоз сырья в Украину, для того, чтобы сырье перерабатывалось в Украине. И стимулировать, чтобы сырье не вывозилось, не экспортировалось из Украины как металлолом. А перерабатывалось в Украине, и поставлялась уже готовая продукция", - подытожил А.Каленков.



Напомним, ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.



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