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Украина должна оставаться в программе сотрудничества с МВФ - Шпенов

12.02.21 12:32
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Переживающей кризис Украине нужны дешевые кредиты, которые способно предоставить взаимодействие с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Поэтому отказываться от кредитов мы не должны, а вот направить их на развитие, а не на проедание, просто обязаны. К тому же стабильное сотрудничество с МВФ служит свидетельством наше инвестиционной привлекательности и надежности для международных инвесторов", - сказал он.

Д.Шпенов также обратил внимание на то, что МВФ, как и другие партнеры, стимулирует Украину на проведение реформ. Многие условия из меморандума совпадают с запросами и интересами общества. Это и судебная реформа, и борьба с коррупцией, и стабилизация банковского сектора, и усиление верховенства права.

"Но хочу подчеркнуть, что структурные изменения нужны в первую очередь государству и людям, а не Фонду. Только пройдя курс иногда болезненных реформ, в том числе и во внутренних аспектах развития, мы сможем улучшить инвестиционный климат, привлечь инвесторов, поднять экономику и повысить благосостояние людей", - отметил народный депутат.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью журналу "Корреспондент" прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ. Миссия МВФ продлила свою работу в Украине, и по словам министра финансов программа сотрудничества будет изменена. Для Украины важно оставаться в программе, а задержку с предоставлением очередного транша министр проблемой не считает.

МинПром

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