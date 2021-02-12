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Японская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производства

12.02.21 12:02 , Steelland
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Японский производитель стали JFE Steel увеличил прогнозируемый объем производства стали на текущий финансовый год (апрель 2020 - март 2021), чему способствовало восстановление спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Производство стали JFE увеличилось до 6,27 миллиона тонн в октябре-декабре 2020 года, что на 17% больше, чем в июле-сентябре. Производство в октябре-декабре также было на 0,5% выше, чем годом ранее. В сентябре прошлого года JFE перезапустила одну из двух своих закрытых доменных печей из-за восстановления спроса.

Ожидается, что производство в январе-марте останется в основном стабильным по сравнению с предыдущим кварталом, что побудило компанию пересмотреть свой прогноз производства стали на 2020-2021 годы до 22,7 миллиона ​​тонн. Первоначально JFE ожидала, что производство стали упадет на 20% по сравнению с предыдущим годом до 22 миллиона тонн в 2020-2021 годах, но повысила свой прогноз до 22,5 миллиона тонн в ноябре прошлого года.

По данным JFE, внутренний спрос на сталь в Японии продолжает восстанавливаться, при этом большинство отраслей-потребителей восстанавливают свои производственные операции с минимумов Covid-19 в апреле-июне. Компания также воодушевлена ​​более высокими зарубежными ценами на фоне устойчивого восстановления спроса и снижения доступности.

Постепенное восстановление спроса в обрабатывающей промышленности, особенно со стороны производителей автомобилей, также побудило другие японские сталелитейные предприятия к дальнейшему восстановлению производства стали.

МинПром

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