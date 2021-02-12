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Украинскому бизнесу нужна господдержка для экомодернизации

12.02.21 09:58
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Украинский бизнес нуждается в господдержке для проведения экологической модернизации своих предприятий. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Сегодня европейское направление для Украины является ключевым в развитии. Ориентирование промышленного экспорта на восток по понятным причинам невозможно. Взаимоотношения с РФ и ЕАЭС обрастают санкциями и ограничениями. Поэтому интегрировать наш промышленный потенциал в промышленную экосистему ЕС - безальтернативный вариант", - сказал он.

Нардеп напомнил, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации европейского бизнеса Маркусом Бейрером и представителями европейских компаний заявил о том, что ключевыми приоритетами развития бизнеса в Украине на ближайшие годы являются европейская и евроатлантическая интеграция, верховенство права и экономическая свобода.

Глава украинского правительства также заявил, что важнейшими для бизнеса направлениями "Национальной экономической стратегии – 2030" являются: верховенство права, инвестиционная привлекательность, европейский "зеленый" курс, развитие малого и среднего предпринимательства, а также диджитализация.

Говоря о Европейском "зеленом" курсе, Шмыгаль отметил, что возобновляемые источники энергии, современные технологии в производстве, энергоэффективность и энергосбережение станут сквозными в стратегии экономического развития Украины.

"Как видно, правительство хорошо ориентируется в теории. Приоритеты и основные направления развития названы правильно. Даже не забыли о необходимости расширения внутреннего спроса на промышленную продукцию. И это похвально. Но слова нашей власти часто расходятся с делом. Да, развитие зеленой энергетики – это безусловный приоритет. Кто будет с этим спорить? Но как объяснить, что вопреки подписанному с инвесторами Меморандуму, правительство накопило около 50 млрд грн долгов за произведенную электроэнергию?", - сказал М.Магомедов.

"Да, "зеленый" курс в промышленной политике – это приоритет. С этим также не поспоришь. Но давайте сравним, что делают власти ЕС и Украины для своих промпредприятий? Евросоюз предоставил промышленности финансовую помощь в объеме €1 трлн. Власти Украины не помогают промпредприятиям деньгами, а вот на словах постоянно говорят о важности экомодернизации", - добавил он.

По мнению М.Магомедова, украинскому бизнесу сегодня не нужны красивые слова о перспективах и стратегиях. Нужны реальные государственные решения, фискальная и кредитная поддержка.

"А самое главное, чтобы власть наконец услышала то, что ей говорит бизнес. Например, о важности принятия закона о локализации, вопреки сопротивлению импортного лобби. Или о том, чтобы на законодательном уровне закрепить право предприятий направлять 70% начисленного эконалога на экомодернизацию. Можно привести еще много примеров. Правительству пора перестать красиво говорить и перейти к реальным решениям, которые помогут развитию бизнеса в Украине", - резюмировал народный депутат.

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