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Мировое потребление стали в 2021 году вырастет на 4,5-5,5% - ArcelorMittal

12.02.21 09:21 , МеталлСервис
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Согласно оценке ArcelorMittal, рост видимого стального потребления в мире за текущий год составит от 4,5% до 5,5%. По итогам 2020 года показатели сократились на 1%.

Улучшение общемирового видимого стального потребления без учёта Китая по итогам 2021 года ArcelorMittal оценивает в 8,5-9,5%. В КНР рост ожидается на 1-3%, в Индии – на 16-18%, в США – на 10-12%, в EU27 – 7,5-9,5%, в Бразилии – 6-8%. Страны СНГ улучшат показатели на 4-6% по сравнению с 2020 годом.

Также в металлургической компании сообщили о назначении нового генерального директора. Теперь данный пост вместо отца занимает Aditya Mittal, ранее возглавлявший ArcelorMittal Europe.

По итогам 2020 года предприятия ArcelorMittal выплавили 71,5 млн. тонн стали – на 20,37% меньше в годовом соотношении. Отгрузки стальной продукции сократились на 18,22% до 69,1 млн. тонн.

МинПром

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