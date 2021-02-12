Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АМКР в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за коронавируса

12.02.21 11:31 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) по итогам деятельности в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил директор департамента продаж в Украине и СНГ Евгений Чумаченко в интервью, опубликованном в корпоративном издании "Металлург" в четверг, по предварительным оценкам, в прошлом году на внутреннем рынке компания незначительно снизила реализацию к показателям предыдущего года в результате пандемии и локдауна в первом полугодии.

"Покупательская активность наших клиентов в целом и строительных компаний, в частности, в этот период заметно снизилась. Наиболее существенно объемы закупок сократили мелкие и средние строительные компании, в которых большинство рабочих из других регионов страны. Люди разъехались перед локдауном и затем длительный период не имели возможности вернуться на объекты. Восстанавливаться спрос начал только с июня, в июле-октябре сохранялся на достаточно высоком уровне. В ноябре покупательская активность сезонно, а также на фоне опасений введения повторного локдауна в декабре несколько снизилась. Однако если смотреть в целом, то за второе полугодие нам частично удалось наверстать потери первого полугодия", - пояснил директор департамента.

По его словам, АМКР удалось удержать рыночные позиции. В то же время он отметил, что ДМК нарастил свою долю на внутреннем рынке.

"В целом снижение объемов поставок из Турции (они есть, но не такие системные, как в 2019 году) и Молдовы (после введения в конце 2019 году антидемпинговой пошлины) положительно сказалось на наших позициях на внутреннем рынке. Однако, с другой стороны, нарастил поставки БМЗ (Белорусский метзавод – ИФ), частично компенсировав объемы других зарубежных поставщиков. Поэтому мы приветствуем, и полностью поддерживаем решение нашего правительства о введении специальной пошлины на поставки белорусского сорта", - отметил топ-менеджер, добавив, что у белорусского производителя, в отличие от АМКР, не рыночное формирование себестоимости, так как производство субсидируется государством, в частности, в разрезе лома. В свою очередь белорусский рынок закрыт пошлиной ЕЭК, и АМКР не может туда поставлять свою продукцию.

С введением специальной пошлины в компании рассчитывают, что вырастет потребление именно украинской продукции. И эффект от этого будет не только для производителей, а для страны в целом. Это эффект мультипликатора: чем больше мы производим и реализуем на внутреннем рынке, тем больше денег остается в экономике страны, улучшается торговый баланс, сохранятся рабочие места.

При этом Е.Чумаченко уточнил, что на рынке Украины конкуренция достаточно жесткая: во-первых, есть ДМК, всегда "под боком" Турция, которая может произвести миллионы тонн арматуры и легко обеспечить всю потребность украинского рынка, а ее доставка морем составляет около 10-15 долл. /тонна. Кроме того, в фасонном прокате высокая конкуренция - кроме АМКР поставки осуществляет и "Метинвест", и ДМЗ, и российские производители.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:32
Украина должна оставаться в программе сотрудничества с МВФ - Шпенов
12:02
Японская JFE Steel рассчитывает увеличить объемы производства
11:58
Шмыгаль рассчитывает на прогресс по промышленному безвизу с ЕС
11:12
В Украине появится холдинг Оборонные системы Украины
10:52
Шмыгаль пообещал водородные проекты в энергетике
10:31
Украина нарастила импорт угля
10:11
В США реализуют необычный медный проект
09:58
Украинскому бизнесу нужна господдержка для экомодернизации
09:21
Мировое потребление стали в 2021 году вырастет на 4,5-5,5% - ArcelorMittal
08:56
В январе Украина увеличила импорт нефтепродуктов
08:39
Промышленники требуют реформировать Укрзализныцю
08:04
Рост потребления стали в ЕС выгоден украинской металлургии
11.02.21
19:09
Метинвест не принял окончательного решения по покупке активов ДМК
18:05
В морозы украинцы начали больше жечь электроэнергии
17:50
Лакшми Миттал передал управление ArcelorMittal своему сыну
17:35
В 2020 году Метинвест направил на экомодернизацию своих предприятий свыше 15 млрд грн
17:15
Транзит руды через порт Южный упал почти в два раза
16:54
В ЕС переживают из-за торможения приватизации госпредприятий Украины
16:35
Газпром настроен открыть Северный поток-2 уже в 2021 году
16:30
Иностранные производители э/энергии пытаются захватить украинский рынок - Гриб
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!