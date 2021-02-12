АМКР в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за коронавируса Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) по итогам деятельности в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за пандемии коронавируса.



Как сообщил директор департамента продаж в Украине и СНГ Евгений Чумаченко в интервью, опубликованном в корпоративном издании "Металлург" в четверг, по предварительным оценкам, в прошлом году на внутреннем рынке компания незначительно снизила реализацию к показателям предыдущего года в результате пандемии и локдауна в первом полугодии.



"Покупательская активность наших клиентов в целом и строительных компаний, в частности, в этот период заметно снизилась. Наиболее существенно объемы закупок сократили мелкие и средние строительные компании, в которых большинство рабочих из других регионов страны. Люди разъехались перед локдауном и затем длительный период не имели возможности вернуться на объекты. Восстанавливаться спрос начал только с июня, в июле-октябре сохранялся на достаточно высоком уровне. В ноябре покупательская активность сезонно, а также на фоне опасений введения повторного локдауна в декабре несколько снизилась. Однако если смотреть в целом, то за второе полугодие нам частично удалось наверстать потери первого полугодия", - пояснил директор департамента.



По его словам, АМКР удалось удержать рыночные позиции. В то же время он отметил, что ДМК нарастил свою долю на внутреннем рынке.



"В целом снижение объемов поставок из Турции (они есть, но не такие системные, как в 2019 году) и Молдовы (после введения в конце 2019 году антидемпинговой пошлины) положительно сказалось на наших позициях на внутреннем рынке. Однако, с другой стороны, нарастил поставки БМЗ (Белорусский метзавод – ИФ), частично компенсировав объемы других зарубежных поставщиков. Поэтому мы приветствуем, и полностью поддерживаем решение нашего правительства о введении специальной пошлины на поставки белорусского сорта", - отметил топ-менеджер, добавив, что у белорусского производителя, в отличие от АМКР, не рыночное формирование себестоимости, так как производство субсидируется государством, в частности, в разрезе лома. В свою очередь белорусский рынок закрыт пошлиной ЕЭК, и АМКР не может туда поставлять свою продукцию.



С введением специальной пошлины в компании рассчитывают, что вырастет потребление именно украинской продукции. И эффект от этого будет не только для производителей, а для страны в целом. Это эффект мультипликатора: чем больше мы производим и реализуем на внутреннем рынке, тем больше денег остается в экономике страны, улучшается торговый баланс, сохранятся рабочие места.



При этом Е.Чумаченко уточнил, что на рынке Украины конкуренция достаточно жесткая: во-первых, есть ДМК, всегда "под боком" Турция, которая может произвести миллионы тонн арматуры и легко обеспечить всю потребность украинского рынка, а ее доставка морем составляет около 10-15 долл. /тонна. Кроме того, в фасонном прокате высокая конкуренция - кроме АМКР поставки осуществляет и "Метинвест", и ДМЗ, и российские производители.



"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.



ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



