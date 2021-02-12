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В Украине появится холдинг Оборонные системы Украины

12.02.21 11:12 , Интерфакс Украина
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Стратегические предприятия государственного концерна "Укроборонпром" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины", сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром".

"Предприятия Укроборонпрома, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности нашей страны, будут трансформированы в новый оборонительный холдинг "Оборонительные системы Украины". Предприятия будут объединены по направлениям в 6 отраслевых субхолдингов: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии", - говорится в сообщении.

В частности, ГП "НПК" Прогресс", известный управляемыми артиллерийскими снарядами типа" Цветник ", войдет в состав будущего субхолдинга "Боеприпасы и спецхимии".

Сообщается, что согласно с дорожной картой трансформации, государственные оборонные предприятия вследствие корпоратизации получат возможность создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, а также достигать синергии и лучших результатов за счет обмена имуществом, ресурсов и технологий.

"Миссией образования отраслевого субхолдинга "Боеприпасы и спецхимии" является разработка и производство новейших и перспективных образцов средств поражения для обеспечения текущих и будущих потребностей Сил безопасности и обороны государства", - рассказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Отмечается, что нежинский "Прогресс" имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Кроме продукции военного назначения, предприятие специализируется на производстве медицинской техники, в частности, на современных офтальмологических аппаратах.

Ключевым назначением "Прогресса" является обеспечение потребностей армии и предприятие входит в 5-ку мировых производителей артиллерийских корректирующих снарядов.

"В течение последних лет предприятие провело глубиную модернизацию "Цветника" для полного импортозамещения российских компонентов, которые ранее применялись в конструкции этого изделия. В прошлом году макетные образцы 152-мм управляемого артиллерийского снаряда успешно прошли полигонные испытания, готовы к предыдущим и государственных испытаний, и серийного производства в рамках гособоронзаказа", - рассказал директор ГП "Научно-производственный комплекс "Прогресс" Александр Матюхин.

МинПром

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