В Украине появится холдинг Оборонные системы Украины Стратегические предприятия государственного концерна "Укроборонпром" трансформируют в новый оборонный холдинг "Оборонные системы Украины", сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром".



"Предприятия Укроборонпрома, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности нашей страны, будут трансформированы в новый оборонительный холдинг "Оборонительные системы Украины". Предприятия будут объединены по направлениям в 6 отраслевых субхолдингов: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии", - говорится в сообщении.



В частности, ГП "НПК" Прогресс", известный управляемыми артиллерийскими снарядами типа" Цветник ", войдет в состав будущего субхолдинга "Боеприпасы и спецхимии".



Сообщается, что согласно с дорожной картой трансформации, государственные оборонные предприятия вследствие корпоратизации получат возможность создавать совместные предприятия с отечественными и иностранными партнерами, а также достигать синергии и лучших результатов за счет обмена имуществом, ресурсов и технологий.



"Миссией образования отраслевого субхолдинга "Боеприпасы и спецхимии" является разработка и производство новейших и перспективных образцов средств поражения для обеспечения текущих и будущих потребностей Сил безопасности и обороны государства", - рассказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.



Отмечается, что нежинский "Прогресс" имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Кроме продукции военного назначения, предприятие специализируется на производстве медицинской техники, в частности, на современных офтальмологических аппаратах.



Ключевым назначением "Прогресса" является обеспечение потребностей армии и предприятие входит в 5-ку мировых производителей артиллерийских корректирующих снарядов.



"В течение последних лет предприятие провело глубиную модернизацию "Цветника" для полного импортозамещения российских компонентов, которые ранее применялись в конструкции этого изделия. В прошлом году макетные образцы 152-мм управляемого артиллерийского снаряда успешно прошли полигонные испытания, готовы к предыдущим и государственных испытаний, и серийного производства в рамках гособоронзаказа", - рассказал директор ГП "Научно-производственный комплекс "Прогресс" Александр Матюхин.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



