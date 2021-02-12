Шмыгаль пообещал водородные проекты в энергетике Реформирование энергетического сектора в Украине будет предусматривать развитие водородных технологий, возобновляемых источников энергии, внедрение полноценных рынков газа и электроэнергии.



Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время совместной с представителями Европейской комиссии пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Укринформ. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Еврокомиссии.



"Реформирование энергетического сектора в целом в Украине - речь идет и о введении полноценных рынков газа, электроэнергии, новейшие технологии, которые мы обсуждали на площадке Евросоюза, руководства Евросоюза - это развитие водородных технологий в Украине, критического сырья, которое позволит создавать соответствующие накопители для энергии, развитие возобновляемых источников энергии также было предметом нашего разговора", - сказал Д.Шмыгаль.



Он напомнил, что энергетическая система Украины будет интегрирована с общеевропейской энергосистемой ENTSO-E в 2023 году и это важно для усиления энергетической независимости Украины.



ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии - организация, объединившая в июле 2009 года электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.



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