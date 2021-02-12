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Украина нарастила импорт угля

12.02.21 10:31 , Бизнес Цензор
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Украина в январе 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 10,3% (на 167,01 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,79 млн тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, уголь импортирован на 159,9 млн долл., что на 8,3% меньше, чем в январе 2020 года ($174,45 млн).

Из РФ поступил уголь на 100,61 млн долл. (доля в импорте 62,92%), США – на 43,96 млн долл. (27,49%), Казахстана – на 13,88 млн долл. (8,68%), других стран – на 1,44 млн долл. (0,9%).

Экспорт Украиной угля в январе 2021 года составил 0,09 тыс. тонн на 0,013 млн долл., тогда как в январе прошлого года он не осуществлялся. В том числе в Венгрию – на 0,011 млн долл., Болгарию – на 0,002 млн долл.

МинПром

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