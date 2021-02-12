В США реализуют необычный медный проект Американская компания Taseko Mines завершила размещение 5-летних облигаций на сумму 400 млн долл. под 7,0% годовых. Это позволяет компании рефинансировать долг в 250 млн долл., срок погашения которого истекает в 2022 г., и получить средства для реализации своего медного проекта Florence в американском штате Аризона.



Taseko планирует закачивать под землю воду с 0,5%-ным содержанием серной кислоты, откачивать обратно раствор и извлекать из него соли меди. Таким образом компания собирается ежегодно получать до 25 тыс. т катодной меди, а в перспективе довести производительность до 40 тыс. т в год. При этом компания заявляет, что расход воды и выбросы углекислого газа при использовании такой технологии будут намного ниже, чем на традиционных рудниках.



В настоящее время Taseko строит пилотную установку с 24 скважинами за 25 млн долл. Стоимость следующей очереди проекта оценивается в 230 млн долл. Как заявляет президент компании Стюарт Мак-Дональд, благодаря успешному размещению облигаций резервы наличности у Taseko достигли 200 млн долл.



Компания находится в поиске партнеров для совместного предприятия. Однако, по словам С.Мак-Дональда, устойчивые финансовые позиции Taseko и высокие цены на медь дают возможность реализации проекта своими силами.



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