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В январе Украина увеличила импорт нефтепродуктов

12.02.21 08:56
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Украина в январе 2020 года импортировала 658,86 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (596,34 тыс. тонн). Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Как сообщается, нефтепродукты импортированы на сумму $289,77 млн, что на 22,1% меньше, чем в январе 2020 года ($371,75 млн), передает Интерфакс-Украина.

Из Беларуси импортировано топливо на $120,84 млн (доля – 41,7%), РФ – на $116,97 млн (40,36%), Литвы – на $26,48 млн (9,14%), других стран – на $25,48 млн (8,79%).

Кроме того, Украина экспортировала 18,02 тыс. тонн (-33,8% к январю 2020 года) нефтепродуктов на общую сумму $8,96 млн (-42,9%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $2,98 млн, Эстонии – $1,72 млн, Ливии – $0,34 млн, других стран – $3,93 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6,95 млрд, а экспортировала – на $3,34 млрд, в 2012 – на $7,61 млрд и $1,39 млрд соответственно, в 2013 – на $6,42 млрд и $810,77 млн, в 2014 – на $6,7 млрд и $510,6 млн, в 2015 – на $3,86 млрд и $116,39 млн, в 2016 – на $3,27 млрд и $86,59 млн, в 2017 – на $4,16 млрд и $180,85 млн, в 2018 – на $5,54 млрд и $249,62 млн, в 2019 – на $5,32 млрд и $267,07 млн, в 2020 – на $3,4 млрд и $128,21 млн.

МинПром

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