Промышленники требуют реформировать Укрзализныцю Украинские промышленники выступают за создание в Украине независимого регулятора в транспортной отрасли, в частности, в сфере по ж/д перевозок. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Инфраструктура и система ж/д логистики - важная составляющая эффективного экспорта промышленной продукции. В условиях монополии УЗ промышленные предприятия постоянно сталкиваются с такими проблемами, как нехватка подвижного состава и необоснованно завышенные тарифы на грузоперевозки. Создание независимого отраслевого Регулятора может изменить ситуацию в лучшую сторону", - сказал он.



С.Магера подчеркнул, что бизнес настаивает не просто на создании регулятора, а на коренной реформе железнодорожного монополиста. "Ежегодно вместо того, чтобы инвестировать в развитие системы грузовой ж/д логистики и повышение качества перевозки грузов, УЗ тратит 13-15 млрд грн на субсидирование убыточного пассажирского направления", - отметил он.



По мнению предпринимателей, УЗ необходимо разделить на четыре самостоятельных компании, которые должны заниматься пассажирскими перевозками, грузовыми перевозками, ремонтом состава и обслуживанием инфраструктуры. Таким образом можно будет правильно распределить ресурсы и добиться наибольшей эффективности.



С.Магера обратил внимание на то, что на данный момент доля ГМК в ж/д перевозках УЗ составляет более 40%, поэтому металлурги крайне заинтересованы в указанной реформе. Однако, наблюдательный совет компании нередко принимает малопонятные и нелогичные решения. Например, в начале февраля он отменил решение о создании "УЗ Карго" - филиала грузовых перевозок в рамках новой структуры АО "Укразализныця". Помимо этого, НС запретил правлению УЗ изменять структуру предприятия.



"Считаю, что правительству следует провести консультации с бизнесом и обратить пристальное внимание на решения, которые принимаются в УЗ. Компания является важной частью украинской экономики, поэтому ее реформа должна стать одним из приоритетных вопросов национальной экономической политики", - сказал он.



"Бизнес ждет не только разделения УЗ на отдельные компании и создание независимого регулятора. Для таких стратегически важных отраслей, как ГМК крайне важно, чтобы УЗ успешно реализовала свою амбициозную инвестиционную программу, объем которой составляет более 27 млрд грн. Это даст возможность расширить внутренний рынок металла и дать новый импульс развитию национальной металлургии", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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