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Рост потребления стали в ЕС выгоден украинской металлургии

12.02.21 08:04
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Для украинской металлургической промышленности рост потребления стали в ЕС открывает хорошие перспективы для экспорта. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"По состоянию на начало года производственные мощности украинских меткомбинатов были загружены более чем на 75%. Следовательно, есть резерв на случай, если в ходе предстоящих переговоров по Соглашению об ассоциации будут достигнуты договоренности о частичном послаблении торговых ограничений", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что в прошлом году сталелитейная промышленность ЕС пережила самый большой производственный спад в истории. Всплеск пандемии в марте вызвал почти полную остановку промышленных мощностей. Пытаясь избежать больших объемов импорта, ЕС изменил структуру квот, сделав их поквартальными. Этот шаг позволил властям Евросоюза взять под контроль внутренний рынок стали.

В июне 2021 года истекает срок действия квот ЕС на импорт стали. По правилам Евросоюза нельзя дважды вводить одни и те же торговые ограничения. Эксперты считаю, что, скорее всего, ограничения сохранятся, но в другой форме. При этом, в самом Евросоюзе отношение к импорту стали неоднозначное.

Регионы, с высокой концентрацией промышленных предприятий требуют от Еврокомиссии поддержать и продлить ограничения. По их мнению, замедление темпов экономического роста в ЕС негативно отражается на сталелитейной промышленности.

Регионы с традиционно высоким уровнем потребления стали испытывают ее дефицит. Европейская ассоциация дистрибьюторов стали Eurometal призывает Еврокомиссию поддержать потребителей, и прежде чем пересматривать квоты в июне 2021 года, проанализировать динамику цен за последние 18 месяцев. Сегодня цены на сталь находятся на максимуме - 700 долл/т. Одна из причин такой дороговизны - слишком жесткие ограничения на импорт.

"Таким образом, ЕС предстоит выбрать: поддержать требования внутренних производителей стали или металлоемких отраслей, страдающих от высоких цен и дефицита этой продукции. Не исключено, что будет принято компромиссное решение и наши экспортеры получат возможность нарастить экспорт стали в европейском направлении. Прирост может быть небольшим, но крайне важным для минимизации рисков украинских меткомбинатов на внешних рынках", - отметил Д.Шпенов.

Напомним, в европейская ассоциация стали EUROFER улучшила прогноз относительно роста потребления стали в ЕС в 2021 году. Прогнозируется, что оно вырастет 13,3%, по сравнению с 2020 годом, до 152 млн т. Это хорошая новость для европейской экономики, так как в кризисном 2020 году потребление стали, напротив, упало на 13%, в сравнении с 2019 годом, до 134 млн т.

МинПром

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