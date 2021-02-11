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Метинвест не принял окончательного решения по покупке активов ДМК

11.02.21 19:09
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Группа "Метинвест" еще не приняла окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов Днепровского металлургического комбината. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

В пресс службе напомнили, что ДМК уже около двух лет проходит процедуру банкротства, а с октября 2020 года находится в стадии санации. Планом санации предусмотрено максимальное удовлетворение требований кредиторов путем продажи активов комбината на торгах, взыскания дебиторской задолженности и продажи непрофильных активов.

Как отмечается в комментарии, "Метинвест" является лишь одним из 230 кредиторов ДМК, которые большинством голосов поддержали план санации, при этом группа далеко не самый крупный кредитор.

"Разрешение АМКУ не означает приобретение комбината, а только даёт право принять участие в торгах за его активы. Принимая во внимание значительный простой завода, его остановку в 2017 году и, как следствие, достаточно плохое техническое состояние, Метинвест ещё не принял окончательного решения об участии в конкурсе на покупку активов ДМК", - сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Как известно, Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве ДМК в мае 2019 года. Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" - на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн.

28 января текущего года Антимонопольный комитет Украины разрешил крупной компании по торговле металлами и металлическими рудами ООО "Оптимал Трейд" приобрести целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат". Сегодня АМКУ объявил о начале рассмотрения дела об опосредованном приобретении группой "Метинвест" ЦИК ДМК.

МинПром

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