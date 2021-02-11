В морозы украинцы начали больше жечь электроэнергии Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе 2021 года возросло на 5,8% по сравнению с январем 2020 года. По оперативным данным, потребление достигло уровня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".



Как отмечается в сообщении, ключевым фактором роста потребления была типичная для зимнего периода низкая температура воздуха, изменение которой сразу отражается на потреблении электроэнергии. В частности, среднемесячная температура января 2021 года составляла 1,4 градусов мороза, в отличие от января 2020 года со среднемесячной температурой 0,7 градусов тепла (низкая только 3 градусов мороза).



В январе все группы потребителей, кроме транспорта, увеличили свое потребление по сравнению с январем 2020 года.



В пятерке лидеров сельскохозяйственные потребители - на +11% (с 299 до 333 млн кВт∙ч), строительство - на +10% (с 97 до 107 млн кВт∙ч), населения - на +8% (с 3649 до 3954 млн кВт∙ч), промышленность - на +5(с 4187 до 4403 млн кВт∙ч) и коммунально-бытовые потребители - на 5% (с 1444 до 1517 млн кВт∙ч).



Напомним, потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины (нетто, без учета потерь в сетях) за 2020 год составило 117,7 млрд кВт∙час. Это на 2,1% меньше, чем за 2019 год (120,2 млрд кВт∙ч).



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