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Лакшми Миттал передал управление ArcelorMittal своему сыну

11.02.21 17:50 , Интерфакс
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Адитья Миттал, сын основателя крупнейшего сталепроизводителя мира ArcelorMittal Лакшми Миттала, станет новым главным исполнительным директором компании.

На текущий момент он занимает должности президента и финансового директора ArcelorMittal, а также главного исполнительного директора ArcelorMittal Europe, на посту CEO ArcelorMittal он сменит своего отца.

В сообщении компании говорится, что Л.Миттал, который основал ArcelorMittal в 1976 году и помимо должности главного исполнительного директора занимает пост председателя совета директоров, станет исполнительным председателем компании.

Он продолжит возглавлять совет директоров и работать совместно с CEO и командой руководства, отмечается в сообщении.

"Несмотря на очевидные вызовы 2020 года, ArcelorMittal в начала 2021 года (находится - ИФ) в сравнительно устойчивом положении. Поскольку мы достигли ряд ключевых целей, кажется, что сейчас подходящий момент для перехода на должность исполнительного председателя", - говорится в сообщении нынешнего главы ArcelorMittal, где также сказано, что совет директоров компании единогласно поддержал кандидатуру его преемника.

Новым финансовым директором ArcelorMittal станет Женуину Кристину, который работает в компании с 2003 года и сейчас возглавляет финансовый отдел.

МинПром

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