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В 2020 году Метинвест направил на экомодернизацию своих предприятий свыше 15 млрд грн

11.02.21 17:35 , mrpl.city
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В Центре развития стартапов "1991 Mariupol" состоялось заседание постоянной комиссии городского совета по вопросам экологии и охраны окружающей среды. Представители металлургических комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" Группы Метинвест представили членам комиссии отчет о выполнении проектов экомодернизации по "Программе охраны и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012 - 2020 гг". Инвестиции в рамках программы составили более 15 млрд 350 млн грн.

За девять лет на металлургических комбинатах имени Ильича и "Азовсталь" реализовано более 40 масштабных экологически значимых мероприятий фактический результат от выполнения которых значительно превысил ожидаемый.

На МК "Азовсталь" выведены из эксплуатации цех агломерации, коксовые батареи № 5, 6, 7 и доменные печи № 5,6, а на ММК имени Ильича – нагревательные колодцы листопрокатного цеха "1700". Оба предприятия полностью отказались от устаревшего грязного мартеновского производства.

На ММК имени Ильича Группа "Метинвест" завершила крупнейший экологический проект в истории Украины – реконструкцию аспирационных систем аглофабрики. Уровень выбросов приведен к европейским стандартам. Выполнена реконструкция газоочистных установок с заменой системы очистки, состоящей из батарейных циклонов и скрубберов, на высокоэффективные групповые циклоны, а также смонтирована вторая ступень очистки в виде рукавных фильтров с возможностью очистки отходящих агломерационных газов от соединений серы. Благодаря вводу в эксплуатацию всех новинок аглофабрики выбросы по пыли снизились на 90%, выбросы серы – на 46%.

На доменных печах № 2-5 меткомбината смонтированы и введены в эксплуатацию системы пылеподавления азотом при сливе чугуна на литейных дворах. А в 2020 году выполнено строительство аспирационных систем литейного двора с реконструкцией существующей аспирационной системы подбункерных помещений доменной печи №3. На очереди пошаговая реконструкция всего доменного передела.

В конвертерном цехе выполнена реконструкция газоочисток конвертеров №1-3 и систем аспирации и очистки выбросов миксерного отделения. На постоянной основе на установках «АМКОМ» выполняется переработка металлургических шлаков, а шламы используются как добавки в шихту при производстве агломерата."

"Метинвест выполняет взятые на себя обязательства перед громадой Мариуполя. На меткомбинате в рамках "Программы охраны и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012 – 2020" выполнено 15 экопроектов. Два из которых – реконструкция газоочисток третьего конвертера и реконструкция хозяйственно-бытовой канализации в северной части предприятия – реализованы раньше запланированных сроков", – отметил начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Владимир Колодочка.

На МК "Азовсталь" в рамках городской программы оздоровления окружающей среды во время реконструкции доменной печи №3 выполнено строительство систем аспирации литейного двора, подбункерных помещений и загрузочного устройства агрегата. Кроме того, за счет перевода на замкнутые оборотные циклы систем охлаждения третьей и четвертой доменных печей, с использованием химочищенной воды, снижен забор свежей морской воды и нагрузка на шламонакопитель. Во время капитального ремонта доменной печи №4 выполнена реконструкция системы аспирации литейного двора с заменой электрофильтра на рукавный.

В конвертерном цехе после реконструкции введены в эксплуатацию газоочистка отделения десульфурации чугуна и аспирационная установка дробилки ферросплавов отделения участка сыпучих и ферросплавов. Выполнена реконструкция системы аспирации миксеров №1,2 с установкой современного рукавного фильтра.

В коксовом цехе выполнена реконструкция пылеочистной установки коксосортировки на коксовой батарее № 3-4. На постоянной основе обеспечивается на проектном уровне очистка сточных вод коксохимпроизводства подаваемых на тушение кокса. Для минимизации влияния на акваторию Азовского моря выполнен капитальный ремонт земснаряда, обеспечивающего работу шламонакопителя в проектном режиме.

МинПром

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