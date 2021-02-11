Транзит руды через порт Южный упал почти в два раза Администрация морских портов отмечает снижение транзита руды на 93,6%, до 343,75 тыс. тонн в январе из-за прекращения поставок руды горно-металлургическим холдингом "Металлоинвест" (Россия) из России через морской порт "Южный" (Одесская область) в результате запуска в октябре 2020 года перевалки руды терминалом "Ультрамар" в морском порту "Усть-Луга" (Россия). Об этом говорится в сообщении АМПУ, передают Українськi Новини.



По словам директора департамента организации работы портов аппарата управления АМПУ Вячеслава Вороного, уменьшение показателей перевалки в морских портах в январе на 25,7% до 10 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также обусловлено уменьшением экспорта зерновых грузов на 1 946,28 тыс. тонн (или на 42,0% по сравнению с январем 2020) и, в частности, сокращением показателей обработки контейнеров с сельхозпродукцией до 33,9 тыс. тонн (-21,6%) (подорожание фрахта), вызванное уменьшением урожая из-за засухи и задержкой по сбору зерна в новом 2020/2021 маркетинговом году, а также высокими ценами, обусловленными дефицитом, вызванным пандемией COVID и невыполнением обязательств по фьючерсным контрактам.



А также уменьшением импорта коксующегося угля на 81,6% до 612,56 тыс. тонн, вызванного ценовой конъюнктурой по причине задержек поставки угля на мировом рынке, закрытием основных угольных портов в Австралии из-за пандемии COVID, изменением схем поставок и снижением показателей перевалки импортных контейнеров на 15% до 36,4 тыс. TEU из-за уменьшения ввоза легковых транспортных средств и товаров народного потребления в контейнерах, обусловленного снижением потребления населением на фоне роста стоимости ставок на морской фрахт, вызванного дефицитом контейнеров по всему миру из-за стремительного прироста перевозок между США и Китаем за счет восстановления экономик указанных стран в конце 2020 года.



Согласно сообщению, лидером перевалки грузов в январе 2021 года стал морской порт "Южный" с объемом 3,7 млн тонн обработанного груза (-19,6% к январю 2020 года), на втором месте — морской порт Николаев с перевалкой в 1,98 млн тонн (-24,3%), а на третьем и четвертом местах — морские порты "Одесса" и "Черноморск" с объемами 1,71 млн тонн (-15,5%) и 1,42 млн тонн (-38,2%) соответственно, на пятом — морской порт Мариуполь с объемом перевалки 526 тыс. тонн (-4,5%).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



