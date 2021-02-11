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В ЕС переживают из-за торможения приватизации госпредприятий Украины

11.02.21 16:54 , Бизнес Цензор
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Европейский парламент в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации отметил промедление приватизации государственных предприятий и выразил обеспокоенность увеличением их числа.

Доклад, утвержденный 526 депутатами, обнародован на официальном сайте Европарламента.

Помимо указанного парламентарии "настоятельно призывают Украину бороться с повсеместным кумовством и коррупцией, которые продолжают существовать в ее секторе здравоохранения, и особенно в Министерстве здравоохранения", передает Интерфакс-Украина.

Резолюция призывает эффективно расследовать любые коррупционные действия, "в частности, попытки закупить медицинское оборудование по непропорционально высокой цене в разгар пандемии".

Документ также призывает Украину соблюдать будущие решения Арбитражной комиссии относительно моратория на экспорт необработанной древесины и бороться с теневой занятостью, объем которой достигает значительных размеров.

МинПром

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