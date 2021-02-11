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Иностранные производители э/энергии пытаются захватить украинский рынок - Гриб

11.02.21 16:30
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Зарубежные поставщики электроэнергии преследуют своей целью захват украинского рынка. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

Она обратила внимание на то, что импортная электроэнергия поставляется в Украину по демпинговым (искусственно заниженным) ценам.

"Тот, кто демпингует, пытается устранить конкурентов. В нашем случае – страдают украинские энергетические компании, где трудятся сотни тысяч украинских энергетиков и шахтеров, которые содержать семьи и платят налоги. Компаниям, которые работают по рыночным ценам очень сложно что-либо противопоставить нерыночным предложениям конкурентов. Из-за этого, украинские компании со временем будут вынуждены сокращать производство, увольнять персона", - отмечает она.

"Угробив конкурентов, тот, кто демпингует, получит возможность диктовать свои условия на рынке, ведь альтернативы практически не останется. В такой ситуации демпинговать уже не будет никакого смыла и цены взлетят. Аналогичная ситуация была с газом", - напомнила народный депутат.

В связи с этим В.Гриб призвала коллег-депутатов вынести на голосование и принять законопроект о праве НКРЭКУ ограничивать импорт электроэнергии.

"Все соглашаются с тем, что это нужно делать. Почему это не происходит в зале парламента – большая загадка. Импортировать иностранную – значит гробить собственное производство. Мы обязаны думать в первую очередь о наших шахтёрах, теплоэнергетиках и атомщиках, а не кормить заграничных", - подчеркнула В.Гриб.

МинПром

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