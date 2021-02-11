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Газпром настроен открыть Северный поток-2 уже в 2021 году

11.02.21 16:35 , РБК Украина
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Российская газовая компания "Газпром" рассчитывает запустить трубопровод "Северный поток-2" уже в 2021 году. Весной планируется завершить работы в водах Дании.

Об этом говорится в презентации компании на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021", передает "РИА Новости".

"Газопровод "Северный поток-2". 2021 год - ввод в эксплуатацию", - говорится в презентации.

Напомним, на сегодня оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" укладывает участок в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

Из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Германия на высшем уровне выступает за то, чтобы этот проект был завершен. В частности, министр иностранных дел Хайко Маас считает, что отказ от газопровода подтолкнет Россию к Китаю с геополитической точки зрения.

Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что его запуск может лишить ее транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США, но через год строительство возобновилось.

МинПром

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