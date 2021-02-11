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Власть должна помочь промышленности с экомодернизацией – депутат

11.02.21 16:11 , РБК Украина
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Власть должна помочь промышленности с экомодернизацией предприятий, а не усиливать налоговое давление на них. Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"На экомодернизацию нужно 4,1 млрд евро. И Европа шла к этому 30 лет. А чиновники, министры, премьер-министры, президент, офис президента и парламент - берут на себя невыполнимые обязательства, а потом хотят переложить их на плечи бизнеса. В законе №4167 (о промышленных выбросах, - ред.) четко указано повышение эконалогов сразу в 30 раз. Можете себе представить? Да, с экологией у нас плохо. Но с экономикой нашей страны ситуация вообще вопиющая", - рассказал С.Шахов.

По его мнению, повышение эконалога в ситуации нынешнего коронакризиса, уничтожит бизнес, который и без того имеет серьезные проблемы из-за кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

"Во всех европейских государствах в связи с пандемией государство помогает бизнесу. В Украине наоборот: мало того, что поднимает тарифы и по десять шкур живьем срывает с пенсионеров, врачей, учителей и пенсионеров. Так теперь решили напасть на бизнес", - добавил С.Шахов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту от Минэкологии "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

МинПром

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