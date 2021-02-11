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Антидемпинг должен стать ответом на недобросовестную конкуренцию Китая - мнение
11.02.21 16:21
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Украинские металлопроизводители должны вести собственный мониторинг рынка, обращать внимание на рост недружественного импорта и своевременно обращаться в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для проведения антидемпинговых расследований. Такое мнение высказал заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк в статье SilkBridge "Китайский стальной экспорт: искусство обмана".
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