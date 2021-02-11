Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Антидемпинг должен стать ответом на недобросовестную конкуренцию Китая - мнение

11.02.21 16:21
печать
размер текста:

Украинские металлопроизводители должны вести собственный мониторинг рынка, обращать внимание на рост недружественного импорта и своевременно обращаться в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для проведения антидемпинговых расследований. Такое мнение высказал заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк в статье SilkBridge "Китайский стальной экспорт: искусство обмана".

"Если они увидят, что ввоз определенной продукции резко вырос – надо обращаться в Минэкономторг с просьбой об антидемпинговом расследовании", - пояснил он.

В качестве примера замдиректора "Укрпромвнешэкспертизы" привел кейс с ведением пошлин в отношении импорта китайского оцинкованного проката.

"Тогда наши производители сами увидели, что поставки значительно увеличились – и обратились в министерство. В ходе расследования факты подтвердились и были введены пошлины. То есть, как члены ВТО мы должны придерживаться процедуры торговых расследований", - подчеркнул он.

По словам эксперта, на время таких расследований разрешается введение предварительных пошлин, и это позволяет минимизировать ущерб для национальных производителей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:35
Газпром настроен открыть Северный поток-2 уже в 2021 году
16:30
Иностранные производители э/энергии пытаются захватить украинский рынок - Гриб
16:11
Власть должна помочь промышленности с экомодернизацией – депутат
15:51
РУСАЛ покупает немецкую алюминиевую компанию
15:41
Зеленые облигации могут быть выпущены на сумму до 24 млрд грн - Витренко
15:33
Австралия наращивает поставки угля в Китай
15:12
Tata Steel заявила о повышении квартальной прибыли
14:53
Thyssenkrupp повысил свой годовой прогноз впервые почти за 4 года
14:37
Розничные операторы продолжают повышать цены на бензин
14:37
За кризис на рынке электроэнергии должна отвечать НКРЭКУ – депутат
14:16
Нехватка предложения горячекатаного проката в США толкает цены вверх
13:58
ArcelorMittal решила возобновить выплату дивидендов
13:42
В России энергетики обвинили металлургов в резком росте цен на сталь
13:29
Транзит СУГ через Украину упал на 13%
13:09
Нефтегазовая компания Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft
12:54
Цена автогаза преодолела отметку в 15 грн за литр
12:35
МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году
12:18
Денис Морозов назначен первым заместителем гендиректора Интерпайпа
12:06
Фади Храйбе вновь занял пост генерального директора Интерпайпа
11:53
Власти Индии наращивают инвестиции в инфраструктурные стальные проекты
10.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!